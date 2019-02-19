Париж и Берлин выступили с инициативой создания в ЕС крупных корпораций

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Франция и Германия разработали план по созданию крупных корпораций в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявили на совместной пресс-конференции в Берлине во вторник министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, сообщают Agence France-Presse и DPA.

"Это очень важный день, потому что после многих месяцев трудов мы достигли согласия относительно содержания промышленной стратегии Евросоюза, которую мы выносим на обсуждение наших европейских партнеров", - сказал Ле Мэр. "Впервые за многие годы и даже десятилетия мы даем старт столь крупной инициативе, впервые за этот период Франция и Германия пришли к общему мнению относительно осуществления общей промышленной стратегии XXI века", - подчеркнул он.

Ле Мэр сообщил также в этой связи, что Берлин и Париж намерены представить на рассмотрение ЕС свои предложения по реформе конкурентного законодательства. "Европейская политика в области конкуренции должна эволюционировать", - отметил он.

"Нам следует объединить наши усилия и в большей мере действовать сообща", - заявил в этой связи Альтмайер. По его словам, предложения, выносимые на обсуждение ЕС, предусматривают действия по трем направлениям: развитие инноваций, обеспечение необходимого финансирования и внесение изменений в конкурентное законодательство ЕС. Министры подчеркнули также, что для защиты европейской промышленности необходимо обеспечить, чтобы передовые технологии не покидали пределов Европы.

Министры сообщили, что первым шагом станет проект по созданию крупного совместного предприятия по выпуску батарей для электромобилей, он будет открыт и для участия других стран ЕС. По данным Альтмайера, стоимость проекта составит €1,7 млрд. При этом Германия внесет €1 млрд, а Франция - €700 тыс.

Переговоры между представителями Франции и Германии прошли после того, как 13 февраля Еврокомиссия заблокировала предложение о слиянии проектов корпораций Siemens и Alstom в области железнодорожного машиностроения.