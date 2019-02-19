Самозанятым могут оказать поддержку от 140 тыс. рублей при выходе "из тени"

КИСЛОВОДСК, 19 февраля. /ТАСС/. Разовая поддержка самозанятому населению в случае выделения в формате эксперимента бюджетных средств для того, чтобы безработные могли легально заняться предпринимательской деятельностью, может начинаться от 140 тыс. рублей. Об этом заявил во вторник ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, выразив уверенность, что подобная мера позволит вывести самозанятых "из тени".

"Предложение уже направлено в правительство, все в работе, ждем финансовое заключение, заключения ведомств. Разовая поддержка может составить от 140 тыс. рублей", - сказал он.

По его словам, власти Карелии наработали удачный опыт привлечения самозанятого населения: в республике выдают дотацию порядка 200 тыс. рублей на создание своего дела, и благодаря этому такая категория специалистов стала охотнее выходить "из тени", работать легально, платить налоги. "За счет вышедших "из тени" количество самозанятых граждан увеличилось на 23%. То есть это весьма ощутимая цифра, особенно по отдельным регионам... в некоторых самозанятые вообще очень мало "из тени" выходят", - рассказал Кутепов.

Глава комитета также сообщил, что правительству РФ предложено распространить опыт Карелии на другие регионы. В качестве эксперимента можно обозначить отдельную площадку, выделить бюджетные деньги для поддержки самозанятых и посмотреть, как этот механизм будет работать, отметил он. "В случае ощутимого успеха его можно транслировать на всю страну", - считает Кутепов.

Ранее глава комитета СФ заявлял, что в ряде регионов наблюдается низкая востребованность закона о льготной регистрации самозанятых. К примеру, в Омской области количество зарегистрировавшихся самозанятых граждан на 1 ноября 2018 года составило только 105 человек. Учитывая, что в настоящее время в четырех субъектах РФ реализуется пилотный проект по регулированию вопросов самозанятости, он предложил рассмотреть модель легализации самозанятых через предоставление удобных финансовых мер поддержки безработным на открытие своего дела с софинансированием из федерального бюджета.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей с 1 января 2019 года. Они могут оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой.