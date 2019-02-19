Совет директоров РЖД одобрил назначение экс-главы Хакасии на пост замглавы компании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) одобрил назначение экс-главы Хакасии Виктора Зимина на должность заместителя гендиректора компании, сообщил ТАСС источник, близкий к совету.

"Заместителем генерального директора станет Виктор Зимин", - сказал он.

В октябре 2018 года Зимин сообщал ТАСС, что дал согласие на назначение заместителем генерального директора РЖД. По его словам, в новой должности он будет курировать развитие Транссибирской магистрали.

Зимин подал в отставку с должности главы Хакасии 3 октября. До этого, 9 сентября он занял второе место на выборах главы региона, вышел во второй тур, но снял свою кандидатуру.

Зимин родился в 1962 году в Красноярском крае. В 1981 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум по специальности "промышленно-гражданское строительство", в 2007 году - заочно Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности "автомобили и автомобильное хозяйство". С 1983 года работал в строительно-монтажных управлениях Иркутска, Ачинска (Красноярский край) и других, возглавлял управление Красноярской железной дороги. В 1992-2007 годах - заместитель начальника по строительству - начальник дирекции строящихся объектов Абаканского отделения Красноярской железной дороги. В 2004-2007 годых - депутат Верховного совета Хакасии, а с 2007 по 2008 год - депутат Госдумы РФ. С 2008 по 2018 год Виктор Зимин был главой Хакасии.