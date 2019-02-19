Новым истцом по делу о строительстве стадиона на Крестовском стала ООО "Новые технологии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заменил истцов в судебных разбирательствах по строительству стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу, на сумму около 4,7 млрд рублей с властями города. Как следует из материалов дел, вместо прежних заявителей - компаний "Инжтрансстрой" и "Инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" - новым истцом стала компания "Новые технологии".

"Арбитражный суд определил: произвести процессуальную замену истца Общества с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" на Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии", - говорится в определении суда по иску компании к властям на 2,6 млрд рублей.

Аналогичное решение суд принял по второму иску на 2,1 млрд рублей, который подавала "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" ("Инжтрансстрой"). "Заменить истца по настоящему делу - АО "Инжтрансстрой" на его правопреемника - ООО "Новые технологии", - говорится в определении суда.

Правопреемник - компания "Новые технологии"- согласно базе данных СПАРК, зарегистрирована в Москве и занимается деятельностью в области права и бухгалтерского учета. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Новых требований к властям, согласно материалам дел, компания пока не заявила. Бывшие подрядчики строительства арены требовали взыскать с Комитета по строительству Петербурга суммы в 2,1 млрд и 2,6 млрд рублей в качестве неустоек и штрафов за нарушение обязательств по контрактам.

Очередное заседание по иску на 2,1 млрд рублей с новым заявителем состоится 18 марта. По иску на 2,6 млрд рублей суд приостановил производство до завершения судебного разбирательства, в котором Комитет по строительству Санкт-Петербурга требовал разорвать контракты с прежним подрядчиком строительства стадиона из-за срыва сроков строительства. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону комитета и подтвердил, что разрыв контрактов правомерен, однако компания оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

Рассмотрение последней апелляционной жалобы компании также было приостановлено в феврале из-за того, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд назначил строительную экспертизу, в ходе которой будет дана оценка работам "Инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" на объекте. "Установить срок для проведения экспертизы и предоставления заключения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд до 12.04.2019", - говорится в определении суда.

Суды по стадиону

Как сообщалось ранее, стадион возводили на Крестовском острове с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. В итоге власти города разорвали контракты с прежними подрядчиками, завершением строительства стадиона занималась компания "Метрострой". Стадион во время матчей Кубка Конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года носил имя "Санкт-Петербург", затем он был передан в управление по концессионному соглашению футбольному клубу "Зенит" и ему присвоили коммерческое наименование "Газпром Арена". Стоимость строительства объекта превысила 45 млрд рублей.

С "Метростроем" по стадиону также судились городские власти, в частности, они подали к компании четыре иска на общую сумму 2,8 млрд рублей. По данным "Метростроя", иски связаны с непогашенными авансами по контрактам. Рассмотрение дел пока не завершено.

По строительству стадиона также судят бывших городских чиновников, в частности, бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна обвиняют в крупных хищениях и получении взятки при строительстве стадиона, по решению суда он находится в СИЗО. В сентябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что экс- заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика также заподозрили в получении взятки при строительстве арены.