Глава РСПП сомневается в необходимости ареста руководства Baring Vostok

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сомневается в необходимости ареста руководства инвестфонда Baring Vostok. Об этом Шохин заявил ТАСС.

"Мы считаем, что так как это экономический спор, по этому делу нельзя использовать меру пресечения в виде ареста, есть и другие способы - домашний арест, подписка о невыезде. Мы неоднократно перед руководством страны ставили этот вопрос", - сказал глава РСПП.

Кроме того, по его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Baring Vostok является негативным сигналом для бизнес-сообщества.

"К сожалению, часто избыточное давление правоохранительных органов на бизнес связано с "инициативой" отдельных предпринимателей, которые используют возможности правоохранителей для решения чисто хозяйственных споров", - отметил Шохин.

Этот спор можно рассмотреть как с помощью государственного арбитража, так и в негосударственных структурах, считает глава РСПП.

"На площадках РСПП этот спор тоже может быть рассмотрен. В частности, при РСПП есть арбитражный центр и комиссия по этике. Но мы можем рассматривать эти вопросы при условии, что будет подана соответствующая претензия от одной из сторон", - уточнил Шохин.

В РСПП 19 февраля проходит внеочередное заседание международного совета по сотрудничеству и инвестициям, где обсуждаются негативные последствия для российского инвестклимата в связи с арестом главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.