В ПФР назвали сумму, необходимую для индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Индексация пенсий работающих пенсионеров потребует дополнительно из бюджета 260 млрд рублей в год. Об этом сообщил во вторник глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на очередном заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства.

"Сейчас эта льгота [индексация пенсий работающих пенсионеров] стоит около 260 млрд рублей [в год]", - сказал Дроздов.

На 1 октября 2018 года число работающих пенсионеров в России составляет 9,25 млн человек.

Закон, согласно которому в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, вступил в силу 1 января 2019 года. Средний размер пенсии в России составлял в 2018 году 14,1 тыс. рублей. В 2019 году, согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров увеличится до 15 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.