Международный совет РСПП просит Бастрыкина смягчить меру пресечения Калви

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Участники внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ) при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подписали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и отпустить его по поручительству.
Об этом журналистам по итогам заседания сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко.
"Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую, отпустить человека по поручительству", - сказал он.
Родзянко уточнил, что письмо в адрес Бастрыкина написано от имени Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП.