В Ингушетии в рамках инвестпрограммы будет построена новая подстанция до конца 2020 года

МАГАС, 19 февраля. /ТАСС/. Подстанция "Плиево Новая" появится до конца 2020 года в Ингушетии в рамках инвестиционной программы, реализуемой ПАО "Россети" в республике. Строительство объекта уже начато, сообщил во время выступления на совещании по социально-экономическому развитию Ингушетии во вторник директор филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" Адам Цечоев.

"ПАО "Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей, а именно строительство подстанции ПС "Плиево Новая", - сказал Цечоев.

По его словам, программа финансируется из собственных источников ПАО "Россети" и сформирована в соответствии с новыми прогнозными условиями Минэкономразвития РФ для недопущения роста тарифов на электроэнергию.

"На данный момент по подстанции "Плиево-Новая" ведутся строительные работы, в том числе установка и монтаж силового оборудования на открытом распределительном устройстве 110/35 кВ. Объект завершен на 50%, до конца текущего года будет завершен ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса с установкой силового трансформатора 40 МВА. Оставшиеся работы будут завершены в первом квартале 2020 года", - отметил Цечоев.

Он добавил, что в комплексной программе снижения потерь электрической энергии в 2019 году на территории Ингушетии предусмотрены финансовые средства в размере 588 млн рублей, в частности для реконструкции сетей в Назрани и Назрановском районе.