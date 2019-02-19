Новак заявил о важности подготовки компетентных кадров в эпоху роста энергопотребления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Рост энергопотребления в мире требует внедрения новых технологий и подготовки высококвалифицированных кадров в энергетике. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам первого совместного заседания совета управляющих и набсовета Международного центра компетенций при Санкт-Петербургском горном университете.

"Мы знаем, что потребление энергии в мире будет постоянно увеличиваться, поэтому нам необходимы новейшие технологии и подготовленные специалисты", - сказал Новак, слова которого приводит пресс-служба министерства. По словам замминистра Анастасии Бондаренко, Минэнерго будет выступать интегрирующей площадкой для взаимодействия отраслевых компаний, вузов и иных заинтересованных сторон по вопросам развития кадрового потенциала в ТЭК.

"Международный центр компетенций в горнотехническом образовании" под эгидой ЮНЕСКО создан в 2018 году. Финансовое обеспечение деятельности центра будет осуществляться за счет средств государственной программы Минобразования.

В числе членов набсовета Центра компетенций помимо Новака входят помощник президента Андрей Фурсенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.