Налоговый режим для самозанятых могут распространить на все регионы России в 2020 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, действующий в четырех пилотных регионах, может быть распространен на всю территорию РФ в 2020 году. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил ответственным ведомствам разработать предложения по реализации проекта на заседании коллегии Минфина по итогам работы ФНС, ФТС, Федерального казначейства и Росалкогольрегулирования в 2018 году.

"Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации - в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году", - указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщал, что у других регионов будет возможность присоединиться к эксперименту, если такое желание возникнет.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать на территории Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей с 1 января 2019 года. Они могут оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой.