Комиссия по корпоративной этике РСПП рассмотрит заявление Baring Vostok о решении спора

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотрит заявление инвестфонда Baring Vostok о решении спора акционеров банка "Восточный". Об этом журналистам сообщил представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова - Александр Хуруджи.

Такое решение было принято по итогам совещания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП.

"Было принято решение, что поданную заявку со стороны Baring Vostok примет комиссия по этике при РСПП, подачу инициировал [бизнес-омбудсмен Борис] Титов", - сказал Хуруджи.

По его словам, все участники совещания назвали ситуацию с арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви ударом по инвестклимату в РФ. "Заседание было также сосредоточено на том, чтобы нивелировать эту ситуацию, и ожидается, что будет какая-то реакция со всех сторон. Делается все возможное, чтобы обратить внимание не только на Baring Vostok, но и на всех предпринимателей, которые находятся под стражей. По каждому из них ведется работа", - сказал Хуруджи.

Он также отметил, что представителей банка "Восточный" и заявителя по делу на заседании не было.