Минтранс направил запрос в Ространснадзор о проверке норм ручной клади "Победы"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство транспорта направило запрос в Ространснадзор о проверке норм ручной клади лоукостера "Победа", у которого с 18 февраля действует норма в 30х36х4 см. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит Федеральным авиационным правилам, - говорится в сообщении. - В связи с массовым поступлением жалоб граждан и публикациями в СМИ Минтрансом России направлен запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении ООО "Авиакомпания "Победа" в части нарушения законодательства при утверждении правил провоза ручной клади".

С 18 февраля у "Победы" действуют две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не менее 10 кг, но с габаритами 36х30х4, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.) или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.

"Ограничение габаритов может быть обусловлено исключительно возможностью безопасного размещения ручной клади на борту воздушного судна", - напомнили в Минтрансе.

"Победа" весной 2018 года подала в Верховный суд РФ к Минтрансу и Минюсту России иски, в которых лоукостер просил частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади, позволяющие сверх 5-килограммовой нормы брать пассажиру в салон дамскую сумку, рюкзак, букет цветов, костюм в портпледе. При этом сумка, рюкзак и другие вещи допущены к бесплатной перевозке, если они соответствуют указанным компанией габаритам до 36х30х27 см в трех измерениях.

При этом "Победа" настаивает на том, что предложенные ей габариты - это расчет компании Boeing для безопасного размещения на борту ручной клади.

Суд требования истца не удовлетворил, а Апелляционная коллегия ВС РФ признала данное решение законным.

В начале февраля "Победа" анонсировала запуск новой системы провоза ручной клади. В сообщении компании ее гендиректор Андрей Калмыков пояснял, что перевозчик "буквально в точности до запятой исполнил требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда".