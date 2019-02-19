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Реальные доходы россиян в январе снизились на 1,3%

При этом среднемесячная зарплата за этот период в реальном выражении выросла на 0,2%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в январе 2019 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Денежные доходы россиян в январе выросли на 4,2% в годовом выражении, составив 24,496 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата в январе 2019 года выросла на 5,2% в номинальном (до 41,120 тыс. рублей) и на 0,2% в реальном выражении к январю 2018 года.

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