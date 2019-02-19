РБК: Банк России проведет встречу с конфликтующими акционерами банка "Восточный"

"Встреча в ЦБ по ситуации вокруг банка "Восточный" запланирована", - отметил один из источников РБК, не исключив, что в ней примет участие глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным другого источника издания, "встреча пройдет на высоком уровне", однако он не уточнил, кто конкретно из руководства ЦБ будет на ней присутствовать.

В Вaring Vostok, чьи фонды владеют 51,2% акций банка "Восточный", не стали комментировать изданию данную информацию.

Акционеры банка "Восточный" находятся в состоянии корпоративного конфликта по крайней мере с весны 2018 года, напоминает РБК. Тогда Baring Vostok подала четыре иска против экс-акционеров "Юниаструма" в суд Лондона. Иски касаются в том числе недействительности колл-опциона на 9,99% акций "Восточного", который получили экс-владельцы "Юниаструма" при сделке по объединению, отмечает издание. Реализация этого опциона могла бы позволить Артему Аветисяну (владеет 32,02% акций "Восточного" через МК "Финвижн Холдингс", зарегистрированную на острове Русский) вместе с партнерами Шерзодом Юсуповым (4,8%) и Юрием Даниловым (3,2%) увеличить совокупную долю в банке до 50%.