Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ в 2018 году выросли на 30%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ за 2018 год выросли на 30% по сравнению с 2017 годом и составили 11,9 трлн рублей. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил на заседании коллегии Минфина по итогам работы ФНС, Федеральной таможенной службы (ФТС), Федерального казначейства и Росалкогольрегулирования в 2018 году.

"За прошедший год налоговые поступления в федеральный бюджет увеличились на 30% по сравнению с 2017 годом и составили 11,9 трлн рублей", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что ФНС и ФТС готовы приступить к работе по национальной системе прослеживаемости товаров, которую предполагается создать в РФ до 2024 года. "Мы завершили интеграцию информационных ресурсов ФНС и ФТС и уже приступили к реализации задачи по созданию системы прослеживаемости товаров", - указал Мишустин.