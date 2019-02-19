Структуры АФК и Ростеха подписали обязывающее соглашение о создании СП в микроэлектронике

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Структура входящей в АФК "Система" группы РТИ - "РТИ-Микроэлектроника" - госкорпорация "Ростех" и входящий в нее холдинг "Росэлектроника" заключили юридически обязывающее соглашение, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектронной компонентной базы. Об этом говорится в сообщении РТИ.

Как уточняется в сообщении, стороны внесут в СП совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров микроэлектронной компонентной базы. "Ожидается, что сделка по передаче активов в объединенную компанию завершится до конца I квартала 2019 года. Закрытие сделки будет зависеть от выполнения ряда отлагательных условий, в том числе согласования регулирующими органами РФ", - говорится в сообщении.

По итогам сделки "РТИ-Микроэлектроника" получит 50% плюс одну акцию объединенной компании, а Ростех и "Росэлектроника" вместе - 50% минус одна акция, отмечается в сообщении.

"Учитывая разницу в стоимости вносимых активов, АФК "Система" выкупит у Ростеха долю до контрольной за 1,35 млрд рублей. Расчеты должны произойти в течение полутора лет, на период рассрочки начисляются проценты в размере ставки ЦБ", - сообщили ТАСС в Ростехе.

14 февраля основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков говорил, что "Система" хочет включить активы "Ангстрем-Т" в совместное предприятие с госкорпорацией "Ростех" в области микроэлектроники. Тогда он уточнял, что пока решения о судьбе "Ангстрем-Т" нет, "идут разные обсуждения, в разных кабинетах".

В июне 2017 года АФК "Система" и "Росэлектроника" подписали соглашение о намерениях, предусматривающее создание объединенной компании в сфере микроэлектроники. Предполагалось, что сделка будет закрыта до конца первого квартала 2018 года. Однако в конце 2017 года стало известно, что АФК заморозила проект из-за судов с "Роснефтью". После урегулирования судебных споров переговоры Ростеха и "Системы" возобновились.