Bloomberg: США на торговых переговорах с Китаем настаивают на стабильном юане

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на торговых переговорах с Китаем настаивают на сохранении стабильного юаня. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров, очередной раунд которых начался во вторник в американской столице.

Обе стороны обсуждают решение проблем валютной политики, которое будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании. Документ послужит основой для соглашения, которое в конечном итоге должно быть одобрено американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает Bloomberg, США и Китай пока не пришли к точным формулировкам, но обязательство сохранять стабильность юаня обсуждалось на протяжении нескольких раундов переговоров в последние месяцы. Представители обеих стран достигли предварительной договоренности, что решение этого вопроса станет частью окончательного соглашения.

Данное требование американской стороны, считает агентство, направлено на нейтрализацию любых попыток Пекина обесценить свою валюту для противодействия американским пошлинам. По данным его источников, вашингтонская администрация во время переговоров четко заявляла, что подобная попытка столкнется с более высокими тарифами со стороны США. В результате торговых споров между двумя странами курс юаня упал более чем на 5% в 2018 году, что вызвало слухи о том, что Китай намеренно ослабляет свою валюту с целью компенсировать влияние тарифов, поясняет Bloomberg. С начала года курс юаня восстановил почти 2% после падения до минимума за десятилетие по отношению к доллару в конце октября.

Агентство также считает, что требование США не допустить обесценивания юаня с трудом согласуется с призывом к Китаю нынешней и предыдущих администраций США принимать рыночные реформы.

В ноябре 2018 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, заявил, что китайские власти располагают всеми необходимыми рычагами для поддержания стабильного курса юаня и не намерены им манипулировать, а также проводить дефляцию ради повышения конкурентоспособности национальных товаров и услуг на внешних рынках.

В начале декабря 2018 года Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.