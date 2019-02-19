Трамп не исключил переноса сроков повышения пошлин на китайские товары

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник не стал отрицать возможность отложить повышение пошлин на китайские товары. Соответствующее заявление американский лидер сделал перед журналистами в Белом доме. Его высказывания транслировали американские новостные телекомпании.

Трампа спросили о том, планирует ли он отложить срок повышения пошлин на китайскую продукцию, который истекает 1 марта. "Я не могу вам точно назвать сроки, это не волшебная дата, потому что много чего происходит. Посмотрим, что получится... Переговоры проходят очень и очень хорошо", - отметил президент.

Китай, продолжил Трамп, не хочет, чтобы США повышали пошлины, поэтому Пекин "пытается действовать быстрее, чтобы этого не произошло".

Президент добавил, что США и Китай "ведут очень сложные переговоры". По словам главы государства, по итогам переговоров Пекин будет покупать у Вашингтона много сельскохозяйственной продукции, "гораздо больше, чем кто- либо мог подумать".

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.