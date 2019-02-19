Аэрокосмическая выставка AERO INDIA - 2019 открывается в Бангалоре

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Международная авиационно-космическая выставка AERO INDIA - 2019 открывается в среду на военно-воздушной базе в Бангалоре (Индия). Как сообщили в "Рособоронэкспорте", предприятия и холдинги РФ продемонстрируют лучшие разработки оборонной промышленности во время салона, который продлится до 24 февраля.

В российской экспозиции, площадь которой составит 800 кв. м, будут представлены образцы, макеты и рекламные материалы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), "Рособоронэкспорта", концерна "Алмаз-Антей" и других ведущих оборонных предприятий и холдингов (всего их будет представлено 11).

Выставка AERO INDIA - 2019 проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года.

Авиация РФ

Экспозиция ОАК займет почти треть отведенной РФ территории. В "Рособоронэкспорте" отметили, что новейшие российские самолеты вызывают повышенный интерес во всем мире. Ранее РФ поставила Индии более 200 многоцелевых истребителей Су-30МКИ, а в начале февраля издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщило о новой заявке со стороны Нью-Дели на комплекты для сборки этих машин. На AERO INDIA - 2019 будет представлена модель такого самолета для ВВС России - Су-30СМ.

Популярностью среди зарубежных партнеров пользуется многоцелевой истребитель Су-35. Ранее контракты на поставку самолетов были подписаны с Китаем, Индонезией. В будущем эти истребители смогут использовать и в Объединенных Арабских Эмиратах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о переговорах по заключению соответствующего контракта.

Корпорация покажет модели не только боевых самолетов (Су-35, Су-30СМ), но и пассажирских лайнеров. Среди них - среднемагистральный МС-21, который в феврале прошел первую часть европейской сертификации, а также ближнемагистральный "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100). В январе президент ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о планах корпорации по выпуску 120-140 гражданских самолетов в год к 2025 году.

Также будут представлены самолеты-амфибии Бе-200, они неоднократно применялись МЧС России при тушении лесных пожаров, в том числе за рубежом. Контракты на их поставку ранее были подписаны с Китаем, США, Чили.

Интерес у иностранных заказчиков может вызвать продукция "Вертолетов России". В 2017 году на выставке "Аэро Индия" командующий ВВС Индии Бирендер Сингх Даноа дал ей высокую оценку, особо отметив многоцелевой Ми-38. В этот раз холдинг покажет разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор"), легкий многоцелевой Ка-226Т и другие.

Российские системы ПВО

Концерн "Алмаз-Антей" привез в Бангалор модели, видеоролики и медиапрезентации о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ракетных комплексах (ЗРК). В ФСВТС уточнили, что иностранным заказчикам будут представлены ЗРС С-400 "Триумф". Ранее контракты на покупку этой системы ПВО были заключены с Китаем, Турцией и Индией.

Спросом среди стран Юго-Восточной Азии может пользоваться зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Его экспортная версия уже стоит на вооружении в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

В "Рособоронэкспорте" убеждены, что спросом также будут пользоваться системы охраны особо важных объектов, аэродромов, а также средства радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами российского производства.

О выставке

В 2017 году Россия показала на AERO INDIA более 300 образцов продукции военного назначения, оружия и техники, в том числе применявшихся в Сирии. Кроме России и Индии, в салоне участвовали еще 29 стран.

Во время выставки стало известно о заключении контракта с Индией на поставку российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ и заявлено о готовящемся контракте на покупку 48 вертолетов Ми-17В5.

В свою очередь заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов в 2017 году сообщил о продлении лицензии на производство Индией танков Т-90С, отметив, что российская сторона готова удовлетворить любое обращение партнеров из этой страны по поводу увеличения производства или поставки танков Т-90С.

В 2019 году делегацию ФСВТС на выставке возглавит заместитель директора Службы Анатолий Пунчук. В ходе ее проведения планируются встречи с представителями министерства обороны Индии и официальными делегациями других стран. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев выразил надежду на то, что выставка AERO INDIA откроет для России "новые горизонты сотрудничества с индийскими партнерами", приводятся его слова в пресс-релизе компании.

О сотрудничестве с Индией

Индия является традиционным военно-техническим партнером России. Сотрудничество между странами началось еще во времена СССР, в 1960-е годы. В советское время Индия закупала истребители МиГ-21, МиГ-29, самолет-заправщик Ил-78, танки Т-54/55, Т-72 и другую технику. Сейчас взаимодействие развивается по программе военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы.

В 2007 году между Москвой и Нью-Дели было подписано соглашение о создании истребителя пятого поколения (FGFA) на базе российского Су-57. В июне 2018 года индийская газета The Economic Times писала о намерении страны выйти из проекта. Однако в августе Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-1" сообщил о продолжении обсуждений между РФ и Индией по поводу создания самолета.

В феврале 2019 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в интервью "Коммерсанту" сообщил о победе России в тендере на поставку переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла-С" в Индию. По его словам, борьба за контракт была ожесточенной. До этого со ссылкой на источник сообщалось, что сделка по ПЗРК оценивалась в $1,5 млрд.

Скоро в Индии должно начаться строительство российских многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Производство будет вестись на созданном в 2017 году совместном предприятии.

В 2015 году, по информации ряда СМИ, РФ предоставила Нью-Дели военную технику и оружия на общую сумму как минимум в $4 млрд. На следующий год страны подписали контракты на сумму около $2 млрд. В 2017 году эта цифра достигла $4 млрд. Александр Михеев сообщил, что в 2018 году Россия и Индия подписали рекордные по объему контракты как на поставку техники из РФ, так и на ее производство. В результате портфель заказов достиг $10 млрд.