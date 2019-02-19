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Росрыболовство: РФ и Марокко ведут стратегическое сотрудничество в морском рыболовстве

Стороны проводят совместные научные исследования, а марокканские студенты учатся в российских образовательных учреждениях по рыболовной специальности, отметил глава ведомства Илья Шестаков

АГАДИР /Марокко/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия и Марокко осуществляют стратегическое сотрудничество в области морского рыболовства. Об этом заявил во вторник в Агадире замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. Он пообщался с журналистами после встречи с министром сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов североафриканского королевства Азизом Ахеннушем.

"Мы обсудили план работы российских рыбаков в атлантической зоне Марокко на 2019 год. У нас стратегическое сотрудничество между Россией и Марокко в области морского рыболовства. Для нас очень важно, что мы имеем возможность осуществлять вылов в водах Марокко. И доставлять вылов как в порты Марокко, так и в российские порты", - подчеркнул Шестаков.

"Мы проводим здесь совместные научные исследования. В следующем году будут проведены два рейса на российском научно-исследовательском судне. Кроме того, марокканские студенты учатся в российских образовательных учреждениях по рыболовной специальности", - отметил глава Росрыболовства. "Мы очень рады, что у нас есть такое сотрудничество с Королевством Марокко", - подытожил Шестаков.

Руководитель Росрыболовства в Агадире также принимает участие в международной рыбопромышленной конференции "Голубой пояс", посвященной вопросам развития рыболовства и рыбопромышленной отрасли в условиях изменения окружающей среды. 20 февраля Шестаков посетит открытие Пятой международной рыбохозяйственной выставки Halieutis, которая будет организована под патронажем короля Мухаммеда VI. Россия представит на ней большой стенд.

Теги
РоссияМароккоШестаков, Илья Васильевич
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