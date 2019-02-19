Росрыболовство: РФ и Марокко ведут стратегическое сотрудничество в морском рыболовстве

АГАДИР /Марокко/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия и Марокко осуществляют стратегическое сотрудничество в области морского рыболовства. Об этом заявил во вторник в Агадире замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков. Он пообщался с журналистами после встречи с министром сельского хозяйства, рыболовства, развития сельской местности, лесов и водных ресурсов североафриканского королевства Азизом Ахеннушем.

"Мы обсудили план работы российских рыбаков в атлантической зоне Марокко на 2019 год. У нас стратегическое сотрудничество между Россией и Марокко в области морского рыболовства. Для нас очень важно, что мы имеем возможность осуществлять вылов в водах Марокко. И доставлять вылов как в порты Марокко, так и в российские порты", - подчеркнул Шестаков.

"Мы проводим здесь совместные научные исследования. В следующем году будут проведены два рейса на российском научно-исследовательском судне. Кроме того, марокканские студенты учатся в российских образовательных учреждениях по рыболовной специальности", - отметил глава Росрыболовства. "Мы очень рады, что у нас есть такое сотрудничество с Королевством Марокко", - подытожил Шестаков.

Руководитель Росрыболовства в Агадире также принимает участие в международной рыбопромышленной конференции "Голубой пояс", посвященной вопросам развития рыболовства и рыбопромышленной отрасли в условиях изменения окружающей среды. 20 февраля Шестаков посетит открытие Пятой международной рыбохозяйственной выставки Halieutis, которая будет организована под патронажем короля Мухаммеда VI. Россия представит на ней большой стенд.