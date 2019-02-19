Сирия возобновит рейсы из Дамаска в Каракас

ТАСС, 20 февраля. Сирийская авиакомпания Syrian Air выделит лайнер для полетов в Каракас. Об этом, как сообщила в среду газета Al-Watan, заявил министр транспорта Сирии Али Хамуд, выступая перед депутатами парламента.

"Мы обеспечим самолет, который будет выполнять рейсы между Дамаском и Каракасом на регулярной основе", - процитировало издание министра.

Требование возобновить авиарейсы для поддержки дружественного народа Венесуэлы, страдающего от американских санкций, прозвучало из уст ряда депутатов.

С конца января в Дамаске состоялось несколько митингов и собраний общественности, участники которых выразили солидарность с жителями латиноамериканской страны и осудили вмешательство США в ее внутренние дела.

В интервью телеканалу Al Mayadeen 13 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил дружественные арабские государства за поддержку и призвал их делать инвестиции в экономику республики.

В Венесуэле проживает большая диаспора выходцев из Сирии, преимущественно христиан, которые переселились туда в начале XX века, спасаясь от гонений со стороны турок. В 2015 году президент Мадуро объявил о готовности принять и разместить в Венесуэле 20 тыс. сирийских беженцев.