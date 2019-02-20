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В Якутии повысили зарплаты бюджетников, не вошедших в "майские указы" от 2012 года

С 2011 года оплата труда у бюджетников выросла более чем в два раза

ЯКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Заработные платы бюджетников Якутии, которые не вошли в "майские указы" президента от 2012 года, повышены на 4% с 1 января 2019 года, сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов.

"С 1 января 2019 годы мы повышаем заработную плату бюджетникам, не включенным в "майские указы" на 4%. Безусловно, это лишь первый шаг к устранению сложившихся недостатков, и мы будем дальше двигаться по этому пути" - написал он на своей странице в Instagram.

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Важным достижением последних лет в Республике Саха (Якутия) стало стабильное увеличение заработной платы. В первую очередь, рост коснулся работников бюджетной сферы, определенных в «майских указах» Президента Российской Федерации 2012 года. В ряде случаев заработная плата выросла в несколько раз. Одновременно сформировался дисбаланс в оплате иных работников бюджетной сферы, не включённых в «майские указы». Планомерное сокращение этого дисбаланса - наша приоритетная задача в сфере оплаты труда бюджетников, Правительство уже разработало комплексный план её решения. С 1 января 2019 годы мы повышаем заработную плату бюджетникам, не включённым в «майские указы» на 4%. Безусловно, это лишь первый шаг к устранению сложившихся недостатков, и мы будем дальше двигаться по этому пути. #Якутия2032

Публикация от Владимир Солодов (@vv_solodov)

Как сообщили ТАСС в правительстве республики, в номинальном выражении с 2011 года рост заработной платы бюджетников составил свыше двух раз, в целом по региону - 1,8 раза. Рост реальной зарплаты в регионе с 2011 года составил 1,28 раза.

Собеседник агентства добавил, что в 2018 году произошел значительный рост фонда оплаты труда в связи с повышением МРОТ. Сейчас его уровень составляет порядка 28 тыс. рублей.

О "майских указах"

В "майских указах" президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону. Это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%).

Ранее глава Минтруда Максим Топилин пояснял, что заработные платы этих категорий работников после 2018 года должны индексироваться индивидуально, но не должны быть ниже средней по экономике региона.

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