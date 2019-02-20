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Эксперты: КНР и США как никогда готовы к разрешению торговых споров

Ряд противоречий между странами по-прежнему сохраняется, отметил глава института финансовых исследований университета Цинхуа Чжу Минь

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Представители Китая и Соединенных Штатов в торговых переговорах готовы к заключению соглашения и урегулированию споров между двумя странами до наступления крайнего срока 1 марта, считают китайские эксперты.

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"Позиция [члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьера Госсовета КНР] Лю Хэ крайне важна в новом раунде торговых переговоров - он уполномочен принимать важные решения и подписывать соглашения", - приводит в среду слова заместителя главы института исследований международного рынка при министерстве коммерции КНР Бай Мина газета Global Times. "Прогресс и достижение консенсуса в торговых переговорах могут произойти, поскольку обе стороны как никогда готовы урегулировать разногласия за неделю до наступления крайнего срока 1 марта", - подчеркнул он.

Глава института финансовых исследований университета Цинхуа (Пекин) Чжу Минь, слова которого приводит газета China Daily, отметил, что "ряд противоречий между странами по-прежнему сохраняется". "Однако, - продолжил специалист - факт того, что Китай и США находятся в тесном контакте с целью продвижения торговых переговоров, является обнадеживающим знаком". Эксперты также отмечают, что сторонам следует идти по пути постоянного согласования своих интересов. По словам сотрудника Академии международной торговли и экономического сотрудничества Лян Мина, "Китаю и США необходимо придерживаться постоянных консультаций в целях содействия здоровому развитию двусторонних отношений".

Как сообщило во вторник министерство коммерции КНР, консультации Лю Хэ, который возглавит отправляющуюся в США делегацию, с представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, пройдут 21 и 22 февраля в Вашингтоне. Ожидается, что данный раунд консультаций будет иметь особо важное значение, поскольку состоится незадолго до завершения срока, после которого Вашингтон может применить в отношении китайской продукции повышенные пошлины. 15 февраля представители КНР и США официально завершили очередной раунд двухдневных консультаций по вопросам торговли в Пекине, который, по отзывам обеих сторон, прошел успешно.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истекает 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Теги
СШАКНДРСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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