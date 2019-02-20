Для перевозок между Курилами пустят четыре новых воздушных судна

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Новая авиатехника - два вертолета и два самолета - будет выполнять регулярные пассажирские перевозки между тремя Курильскими островами. Об этом во вторник сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Уже собираемся запустить авиаперевозки по маршрутам Кунашир - Итуруп, Итуруп - Шикотан вертолетами Ми-8 МТВ-1. Регулярное круглогодичное сообщение обеспечат два новых самолета и два новых вертолета", - сообщил он. По словам Лимаренко, тариф будет единым для всех.

Повышение транспортной доступности для жителей Курильских островов на сегодняшний день является одним из самых острых вопросов в области. Регулярное авиасообщение между курильскими островами Кунаширом и Шикотаном с советских годов было впервые возобновлено только в 2016 году.