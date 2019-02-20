"АвтоВАЗ" ведет переговоры о поставках автомобилей в Иран

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Автопроизводитель "АвтоВАЗ" ведет переговоры по поставкам автомобилей в Иран. Об этом журналистам в кулуарах авиасалона Aero India - 2019 сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"АвтоВАЗ" собирает автомобили в Египте, там есть сборочное производство, активно идут переговоры в ряде других стран, таких как, например, Иран", - сказал он. - Речь идет и о поставке, и о сборке".

Продажи Lada на экспорт в 2018 году выросли на 57%, до 38,05 тыс. авто. Как сообщал ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек, машины продавались в 34 странах, в частности, в 2018 году были налажены поставки в Турцию, Тунис, Чили и на Кубу. Также впервые в 2018 году лидером экспортных продаж стала Lada Vesta (30% продаж), тогда как ранее это была Lada 4x4.

В основном продажи Lada нацелены на страны СНГ. Так, на Казахстан, Белоруссию и Узбекистан пришлось 26 тыс 305 машин в 2018 году.