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Соглашение о производстве автоматов Калашникова в Индии может быть подписано в этом году

Детали будут определены позже, отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов на выставке "Аэро Индия - 2019"

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Межправительственное соглашение по созданию завода по производству автоматов Калашникова (АК) в Индии может быть подписан в этом году. Об этом сообщил в среду журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов на выставке "Аэро Индия - 2019".

"На выходе [находится] соглашение о строительстве завода по производству автоматов Калашникова в Индии, в этом году может быть подписано", - отметил Кладов.

Сколько вложить средств, какие автоматы производить и производственные мощности будут определены позже.

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Аэро Индия - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.

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