Россия и Китай в ближайшие два месяца подпишут контракт на разработку тяжелого вертолета

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Контракт на создание тяжелого вертолета нового поколения в скором времени будет подписан между Россией и Китаем. Об этом в среду сообщил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов на выставке AERO INDIA - 2019.

"Мы подготовили и в ближайшие месяц-два будет подписан контракт века с Китаем по совместной разработке, производству, выпуску и продаже тяжелого вертолета нового поколения. На этот проект мы положили четыре года напряженных переговоров", - сказал Кладов.

По его словам, вертолет будет более мощным, чем американский Sikorsky, но не мощнее российского Ми-26, примерно 15 т по грузоподъемности.

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка AERO INDIA - 2019. Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем минобороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.