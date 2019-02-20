"Ведомости": "Мечел" может продать Эльгинский проект для погашения долгов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. "Мечел" может в 2019 году продать Эльгинское месторождение высококачественного коксующегося угля, чтобы получить возможность рассчитаться по долгам. Об этом пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Чтобы после 2020 года расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания "Мечел" Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом - Эльгой - уже в этом году", - отмечается в публикации. Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд т.

Предполагается, что покупатель или консорциум приобретет 100% всего эльгинского проекта, уточнили три собеседника "Ведомостей".

"Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

Ключевых претендентов на актив несколько, утверждают собеседники "Ведомостей". Проектом могут заняться Ростех, "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева или "Коулстар" Эдуарда Худайнатова. Сумму возможной сделки и доли претендентов в проекте источники газеты не называют.

Представители ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка, ВЭБа, "Востокугля" и "Ростеха" отказались от комментариев изданию. Представитель "Мечела" сообщил, что компании ничего о сделке не известно. В "Коулстаре" "Ведомостям" сказали, что компания не получала предложения выкупить Эльгу и ни с кем не вела об этом переговоров.

Чистый долг компании, не включая штрафы и пени по просроченной задолженности, по состоянию на 30 сентября 2018 года составлял 464,179 млрд рублей против 466,873 млрд рублей на конец 2017 года.