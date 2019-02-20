В Индии планируется создать предприятие по ремонту двигателей российских вертолетов

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Россия планирует создать в Индии предприятие по ремонту двигателей транспортных вертолетов Ми-17. Об этом сообщил в среду журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов на выставке "Аэро Индия - 2019".

"Сейчас в процессе подготовки еще один проект по капитальному ремонту двигателей вертолетов российских здесь для Ми-17. Тоже будет делаться здесь, в стране (имеется в виду Индия - прим. ТАСС)", - отметил Кладов.

Вертолеты Ми-17 создаются в ОКБ им. М. Л. Миля (входит в холдинг "Вертолеты России", который является частью Ростеха).

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Аэро Индия - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем минобороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.