Главой Корпорации развития Дальнего Востока стал Аслан Канукоев

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов подписал приказ о назначении на место генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) заместителя по экономическим вопросам Аслана Канукоева. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Генеральным директором АО "Корпорация развития Дальнего Востока" назначен Аслан Канукоев. Соответствующий приказ подписал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Ранее Аслан Канукоев занимал должность заместителя генерального директора корпорации по финансовым вопросам, члена правления, председателя комитета по бюджету при совете директоров", - говорится в сообщении.

Аслан Канукоев с отличием окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальностям "Бухгалтерский учет и аудит" и "Юриспруденция", а также Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансовый менеджмент". Работал заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Министерства финансов России, работал директором дирекции по управлению финансами, членом правления АО "Курорты Северного Кавказа".

КРДВ является управляющей компанией для 18 территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток.