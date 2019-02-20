"ВКонтакте" начала продажу товаров с AliExpress

ТАСС, 20 февраля. Социальная сеть "ВКонтакте" начала продажу товаров с маркетплейсов AliExpress и Tmall, сообщает пресс-служба AliExpress. Процесс интеграции проходит в рамках создания совместного предприятия (СП) компании Alibaba, которая владеет маркетплейсами, и Mail.Ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте".

"Интеграция стартует в конце февраля и приурочена к запуску глобальной кампании "Положи спасибо в карман". В течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VKPay", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем ссылки на товары с AliExpress в социальной сети будут преобразовываться в карточки с предппосмотром цен и характеристик. Для покупки товара будет достаточно перейти по ссылке, после чего откроется специальное приложение AliExpress на платформе VKApps, где пользователю не потребуется вводить дополнительные данные.

Эксперты AliExpress считают, что активная аудитория маркетплейса может удвоиться за год благодаря интеграции с "ВКонтакте".

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia. Китайская Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП.

В свою очередь, Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia.

Ранее сообщалось, что закрыть сделку планируется в I квартале 2019 года. В результате владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.