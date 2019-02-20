Производство российских самолетов может быть локализовано в Индии

БАНГАЛОР /ИНДИЯ/, 20 февраля. /ТАСС/. Производство российских самолетов МС-21, Ил-114-300, Бе-200 может быть локализовано в Индии. О такой возможности говорится в сообщении Минпромторга по результатам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром торговли и промышленности Республики Индия Сурешем Прабху.

"Обсуждая сотрудничество в авиастроительной отрасли, Денис Мантуров подтвердил заинтересованность России в продвижении на индийский рынок гражданской авиационной техники, прежде всего, с учетом возможной локализации производства - это самолеты МС-21, Ил-114-300, а также самолета-амфибии Бе-200, - отмечается в сообщении. - Министр также рассказал о готовности российских производителей продолжить поставки в Индию вертолетов, как уже хорошо зарекомендовавших себя моделей Ми-172, так и новых для индийского рынка Ми-171А2 и легкого вертолета "Ансат".

Еще одной темой переговоров стало развитие Индией внутренних водных путей. По словам главы Минпромторга, российские конструкторские бюро и судостроительные предприятия готовы принять активное участие в тендерах по развитию водных путей на реках Ганг и Брахмапутра.

"В первую очередь, речь идет о проектировании судов для проектов "Национальный водный путь - 1" и "Национальный водный путь - 2". У наших компаний - АО "ОСК", ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро", АО "Кронштадт Технологии" и НПП "Авиационная и морская электроника" - есть ряд технических решений, позволяющих сократить сроки и стоимость строительства", - отметил Мантуров.

В рамках встречи министры затронули также сотрудничество в области железнодорожного машиностроения, добавили в Минпромторге.

В новость были внесены изменения (10:43 мск) — уточняется название индийского министерства