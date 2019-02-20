Росгеология приступила к поискам золота у Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 20 февраля. /ТАСС/. Росгеология приступила к изучению Гитче-Тырныаузского рудного поля в Кабардино-Балкарии (КБР) на предмет добычи в нем золота, сообщил в среду ТАСС главный геолог Северо-Кавказского производственно-геологического объединения (ПГО) Олег Туаев.

"АО "Северо-Кавказское ПГО" (входит в государственный холдинг АО "Росгеология") получило все необходимые согласования по проекту изучения Гитче-Тырныаузского рудного поля. В настоящее время степень изученности не позволяет дать четкий и однозначный ответ о рентабельности объекта применительно к его разработке. Но, учитывая, что территориально объект расположен в непосредственной близости от Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, это дает возможность надеяться на его перспективность", - сказал Туаев.

Работы ведутся на площади 1,7 кв. км в Эльбрусском районе. "В случае положительной технологической оценки руд Гитче-Тырныаузский объект может стать первым в России, из руд которого помимо традиционных молибдена и вольфрама можно извлекать золото и серебро", - отметил собеседник агентства.

Туаев также рассказал, что работы были начаты в 2018 году в рамках Госконтракта между "Кавказнедра" и АО "Росгеология" за счет средств федерального бюджета. Окончательные результаты работ будут представлены в конце 2020 года, по итогам которых будет дана оценка возможности разработки Гитче-Тырныаузского рудного поля, добавил он.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ.