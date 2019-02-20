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Около 30 тыс. человек в России зарегистрировались в качестве самозанятых

Около 30 тыс. человек в РФ зарегистрировались в качестве самозанятых - Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Операционный убыток авиакомпаний за 2018 год может составить около 70 млрд рублей
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