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Убыток авиакомпаний за 2018 год может достигнуть 70 млрд рублей

Прибыль, которую показали некоторые авиакомпании, недостаточна для отрасли, отметил президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ожидаемый убыток авиакомпаний в 2018 году составит около 70 млрд рублей, сообщил президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун на конференции "Авиационное и космическое страхование в России".

"У нас нет пока полностью отчетных данных, но есть цифры, которые выводят нас, глядя на отчетность по РСБУ, на достаточно печальную картину итогов 2018 года. В 2018 году итоги будут таковы, которые мы предполагали, но не до такой степени, конечно <...> К сожалению, компании не сумели нарастить "финансовые прокладки", и в результате мы пришли к тому, что пока ожидаемый убыток по отрасли за 2018 год будет в районе 70 млрд рублей. Такого у нас еще не было", - сказал он.

Я говорю об операционных убытках - то есть о возможностях компаний своей выручкой закрыть свою себестоимость", - уточнил Тасун.

По его словам, прибыль, которую показали некоторые авиакомпании, недостаточна для отрасли - например, "Аэрофлот" получил за 2018 год 2,7 млрд рублей прибыли по РСБУ (российские стандарты бухучета). "Когда мы берем баланс и смотрим, что выручка [от продажи перевозок] отстает от расходной части - о чем мы можем говорить? И 2,7 млрд руб. для такой компании - это, мягко говоря, ни о чем", - сказал отметил президент АЭВТ.

"Если мы возьмем оценочно январь, то из 20 компаний, которые перевозят 90 с лишним процентов пассажиров в РФ, восемь компаний не вышли на уровень прошлого года. Некоторые компании есть, которые недобрали до прошлого года 15 процентов, а это уже сигнал", - добавил Тасун.

Причины убытков

Одной из причин негативного финансового результата в авиационной отрасли стало то, что с четвертого квартала 2017 года цена авиакеросина стала "скачкообразно подниматься", отметил Тасун. Он напомнил, что авиакомпании обратились с просьбой компенсации потерь на 23 млрд руб.

"За счет только цены топлива, не касаясь объемов, затраты на топливо составили более чем 4% и возросли. В общей цене только за счет топлива 87 млрд лежит, из них 46 млрд - это группа Аэрофлот", - сказал он.

При этом, по его мнению, повышение цен на авиабилеты не поможет решить эту проблему.

"Казалось бы, чего проще - в соответствии с 64 статьей Воздушного кодекса, п.5, плата устанавливается перевозчиком, повысили вам топливо - повысьте вы цены на билеты, и все, проблема будет решена. Она будет решена только в одну сторону. Пассажир сегодня идет и рассматривает - если цена меняется в 100 рублей между двумя компаниями, он пойдет туда, где цена на 100 рублей меньше". Таким образом, рынок очень чувствителен к игре тарифами, и мы пойти на это не можем", - отметил Тасун, добавив, что покупательная способность населения снижается.

"Поэтому мы попали в такую ситуацию - и так плохо, и так нехорошо", - заключил он.

Президент АЭВТ добавил, что есть и другие причины убытка - рост тарифов по аэронавигационному обслуживанию и по обслуживанию в аэропортах, "рынок аэропортовый монополизирован фактически".

В новость были внесены изменения (12:12 мск) — добавлены подробности

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