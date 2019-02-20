Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 23% в 2018 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2018 году составили 21,3 трлн рублей - на 23% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании по итогам работы ФНС в 2018 году.

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"В консолидированный бюджет в 2018 году поступило 21,3 трлн рублей, это на 4 трлн рублей, или на 23%, больше соответствующего периода 2017 года. Это максимальный прирост с 2013 года", - указал Мишустин, отметив, что за 2017 год рост поступлений составил 20%.

В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн рублей, что на 30,2% больше, чем в 2017 году.

Объем поступлений от налога на прибыль составил 4,1 трлн рублей, от НДС - 3,6 трлн рублей, от НДФЛ - 3,7 трлн рублей, от имущественных налогов - 1,4 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлена информация после второго абзаца