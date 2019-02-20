{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 23% в 2018 году

Глава ФНС Михаил Мишустин подчеркнул, что это максимальный прирост с 2013 года
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2018 году составили 21,3 трлн рублей - на 23% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании по итогам работы ФНС в 2018 году.

На эту тему
Что каждый должен знать о бюджете-2019

"В консолидированный бюджет в 2018 году поступило 21,3 трлн рублей, это на 4 трлн рублей, или на 23%, больше соответствующего периода 2017 года. Это максимальный прирост с 2013 года", - указал Мишустин, отметив, что за 2017 год рост поступлений составил 20%.

В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн рублей, что на 30,2% больше, чем в 2017 году.

Объем поступлений от налога на прибыль составил 4,1 трлн рублей, от НДС - 3,6 трлн рублей, от НДФЛ - 3,7 трлн рублей, от имущественных налогов - 1,4 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) - добавлена информация после второго абзаца

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода
Читать полностью