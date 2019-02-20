Россия подпишет соглашения о производстве компонентов Ка-226Т в Индии

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Россия подпишет в среду несколько соглашений о производстве в Индии компонентов для сборки вертолетов Ка-226Т. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сегодня подписывается пять соглашений по производству редуктора, других компонентов. Это будет основой программы Make in India <...> Чтобы выполнить условия поставки, мы должны были найти индийских партнеров, которых мы нашли, сегодня здесь подписывается соглашение совместного производства компонентов для сборки вертолетов", - сказал Мантуров.

Он напомнил, что сборка будет осуществляться на мощностях завода HAL. "Давно подписали контракт на поставку 200 вертолетов [Ка-226Т]. Заняла время процедура, связанная с нахождением индийских партнеров, которые готовы локализовывать компоненты Ка-226 к последующей сборке. Уже на мощностях [национальной авиакомпнии] HAL будет локализовано производство этого вертолета в Индии", - отметил министр.

В 2015 году Индия отменила тендер на поставку 200 легких многоцелевых вертолетов в пользу Ка-226Т. Такое решение было связано с уникальностью характеристик российской воздушной машины. Дмитрий Рогозин, который на тот момент занимал пост вице-премьера отметил, что вертолет будет производиться в Индии в морской и горной модификации.

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка Aero India - 2019. Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.