ВТБ не рассматривает продажу банка "Возрождение"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ВТБ не рассматривает возможность продажи банка "Возрождение", он останется в группе ВТБ. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Нет, он в группе остается", - сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в банке ВТБ (владеет 49,9% Почта банка) сообщила, что группа ВТБ, владеющая банком "Возрождение", может присоединить его к Почта банку либо продать подмосковным властям.

Ранее Костин в беседе с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума допустил отказ ВТБ от интеграции банка "Возрождение".

В октябре 2018 года ВТБ стал владельцем 85% акций "Возрождения", закрыв сделку с фондом Bonum Capital, который вел переговоры от лица бывшего контролирующего акционера "Возрождения" Дмитрия Ананьева. Сделка является денежной, ее условия и цена не раскрываются.

Также сообщалось, что окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году. Ключевые продукты и сервисы "Возрождения" предполагалось сохранить.