Минпромторг рассчитывает на скорое заключение контракта с Adria на поставку SSJ-100

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает в ближайшее время заключить твердый контракт со словенской авиакомпанией Adria на поставку самолетов Sukhoi Superjet-100, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки Aero India.

"Я рассчитываю, что это будет сделано в ближайшее время. С учетом того, что контракт комплексный, который подразумевает поставку и новых самолетов SSJ-100, и мы планируем ремаркетинг тех самолетов, которые будут выходить из эксплуатации CityJet и в том числе будут переориентированы на компанию Adria. Мы в состоянии начать поставки в 2019 году", - сказал Мантуров.

Контракт рассчитан на два года, уточнил он.