Посол США заявила, что Польша станет центром реэкспорта американского газа

ВАРШАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Польша в будущем станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила в среду посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер на первом семинаре по практическим вопросам развития рынка СПГ в странах "Восточного партнерства".

По ее словам, экспорт СПГ из США постоянно растет. "Мы являемся одним из крупнейших поставщиков СПГ, который идет в 30 государств на пяти континентах, - сказала она. - До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех [мировых] поставок СПГ".

Как напомнила Мосбахер, в конце прошлого года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки в эту европейскую страну около 7,5 млрд кубометров СПГ в год. "Польша станет центром реэкспорта в этом регионе", - уверена она.

"Восточное партнерство" - программа ЕС, направленная на сближение Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом. В ноябре 2018 года по инициативе Польши была сформулирована дополнительная программа, цель которой заинтересовать участвующие в ВП государства развитием глобального рынка СПГ. Проект финансирует Еврокомиссия. Координационную деятельность осуществляют Польша и Украина. В 2019 году в рамках программы запланированы четыре семинара.