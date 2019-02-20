ЦБ недоволен процессом сбора банками биометрических данных

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Банк России недоволен тем, как проходит сбор банками биометрических данных клиентов, в частности, по мнению регулятора, многие банки подошли к этому вопросу формально и не смогли выстроить рабочий процесс по работе с клиентами при сборе данных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Контрольные закупки, которые мы провели как Банк России совместно с коллегами, показали, что далеко не все здорово в процессе сбора биометрии и в предоставлении удаленной идентификации при последующем предоставлении услуг <...> Многие банки отчитались формально, но при этом сама процедура и процесс на клиентской стороне не был отработан", - сказала она.

Помимо этого, Скоробогатова отметила, что банки "очень медленно внедряют требования ЦБ по информационной безопасности".