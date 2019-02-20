Российская промзона в Египте заработает к концу 2020 - началу 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская промышленная зона (РПЗ) в Египте будет запущена в конце 2020 года - начале 2021 года. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Суэцкого канала Мухаб Мамиш.

"Промзона будет запущена к концу 2020 - началу 2021 года", - сказал он.

По словам Мамиша, предприятия по производству сельскохозяйственной техники, востребованной на рынке Египта, будут размещены в российской промзоне. "В первую очередь, могу выделить именно сельхозтехнику. Египет является преимущественно сельскохозяйственной страной, поэтому такие товары, как сельхозтехника, тракторы будут очень перспективными для египетского рынка", - сказал он.

Мамиш добавил, что такая продукция будет востребована не только на египетском рынке, но и на рынках других стран Африки, а также Ближнего Востока и Европы.

Межправительственное соглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект российской промышленной зоны (РПЗ) предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании-резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрдежегодно. Планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд. Во вторник, 19 февраля, соглашения об участии в российской промышленной зоне подписали первые восемь компаний.