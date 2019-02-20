ЦБ сконцентрируется в 2019 году на выполнении пяти цифровых проектов

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Банк России не планирует создание никаких новых проектов по цифровой экономике, а сконцентрируется на запуске существующих. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на XI Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Мы не стали себе ставить никаких новых проектов на 2019 год. Мы считаем, что нужно быть системными, нужно иметь цель, нужно ее достичь, нужно завершить то, что мы начали в 2017-2018 годах", - сказала она.

Согласно презентации, представленной на форуме, на текущий момент Банк России ведет пять крупных проектов: "Биометрическая идентификация", "Система быстрых платежей", "Технология распределенного реестра Мастерчейн", "Цифровой профиль" и "Финансовый маркетплейс".