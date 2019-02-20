Путин предложил ввести социальные контракты для бедных россиян

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Работающим механизмом такой поддержки [бедных] может стать социальный контракт", - заявил глава государства в послании Федеральному собранию. Путин добавил, что опыт применения такого механизма уже есть в ряде регионов России и в других странах.

По его словам, согласно такому контракту, государство оказывает гражданину помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье "приличные средства, речь о десятках тысяч рублей" на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Путин подчеркнул, что каждому человеку готовится индивидуальная программа поддержки с учетом его ситуации. Гражданин же обязан пройти переобучение, найти работу, обеспечить семью устойчивым доходом. "Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт дает возможность сделать это", - уверен президент.

По его словам, за пять лет такие контракты могли бы заключить более 9 млн россиян. Путин поручил кабмину уже с 2020 года на условиях софинансирования помочь регионам, которые активно внедряют такие контракты.

По данным, приведенным Путиным, в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, а сейчас эта цифра сократилась до 19 млн человек. "Но и это слишком много", - констатировал он. "Надо, безусловно, сосредоточить на этом наше внимание, на борьбе с этим явлением", - потребовал Путин. Он заметил, что еще большее число граждан страны испытывают серьезные материальные проблемы. "Они вынуждены экономить на самом необходимом: одежде, лекарствах и даже на еде", - подчеркнул президент.

По его словам, чаще всего с бедностью сталкиваются многодетные, неполные семьи, семьи с инвалидами, одинокие пенсионеры и те, кто не может найти достойную работу, "потому что ее просто нет или им не хватает квалификации". Президент заявил, что такая ситуация "буквально придавливает человека, лишает его жизненных сил". "Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации", - подчеркнул он.

Победа над бедностью

Победить бедность в России можно только высокими темпами экономического роста, которые должны достичь более 3% уже в 2021 году, заявил президент России.

"В первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства. Квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны, и в традиционных, и новых отраслях. В конечном итоге нужны высокие темпы [экономического роста], только так можно победить бедность, обеспечить стабильное ощутимое повышение доходов граждан. Это ключ к успеху. Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн человек, сейчас эта цифра сократилась до 19 млн человек, "но и это слишком много".

По данным Росстата, ВВП России по итогам 2018 года вырос на 2,3%. В Минэкономразвития заявили, что такой высокий темп роста обусловлен разовыми факторами и не является устойчивым.

В последние годы оценка роста ВВП не поднималась выше 1,8%, зафиксированных в 2013 году, а самый худший показатель пришелся на 2015 год - было зафиксировано падение ВВП на 2,5%.