Путин потребовал устранить несправедливость в установлении доплат к пенсиям с начала года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал немедленно ее устранить. В своем послании Федеральному собранию глава государства призвал "внимательно, щепетильно относиться к каждой детали".

В качестве "не очень хорошего примера для нашей работы" он привел несправедливость при начислении доплат к пенсиям.

Путин напомнил, что в 2019 году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, "но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее". Он пояснил, что речь идет о тех дополнительных выплатах, которые делаются из регионального или федерального бюджетов, чтобы довести доходы пенсионеров до прожиточного минимума этой категории граждан.

"В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми <…> Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно", - заявил он.

Путин пояснил, что "государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат". "Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - добавил он.