ЦБ не менял позицию по поводу ненужности регулирования комиссии за эквайринг

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Позиция Банка России по поводу ненужности ввода регулирования комиссии за безналичные платежи не изменилась. Об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по информационной безопасности в финансовой сфере.

"Наша позиция не поменялась", - сказала она, отвечая на вопрос о необходимости введения регулирования комиссии за безналичные платежи.

Скоробогатова добавила, что президенту дали неверную информацию о тарифах. По словам первого зампреда ЦБ, комиссии в 3% на российском рынке сейчас нет. Помимо этого, она подчеркнула, что регулирование комиссии может привести к негативным последствиям как для клиента, так и для рынка в целом.

"Регулирование на рынке интерчейнджа (межбанковской комиссии) приведет больше к негативным последствиям в целом для отрасли и для клиента, чем к позитивным. Торговые предприятия не подтвердили свою готовность снижать тарифы для потребителя. Некоторые даже сказали, что они все равно будут продолжать повышать тарифы, даже если бы снизили интерчейндж. Второй негатив - это даст негативный импульс и снизится доля безналичных платежей. Мы как страна должны переходить в безналичное общество. Это удобно как клиенту, так и государству", - добавила она.

Система быстрых платежей

Запуск платежей в пользу юридических лиц в рамках разработанной Банком России Системы быстрых платежей снизит для предприятий комиссии за безналичный расчет за товары и услуги, сообщила Скоробогатова.

"Вместо того, чтобы регулировать интерчендж сейчас при таких негативных сценариях, надо реально внедрять как можно быстрее Систему быстрых платежей. Второй этап - это оплата в пользу юрлиц. При минимальных комиссиях торговые предприятия как раз снизят свои издержки, присоединяясь к этой системе через банки, где они обслуживаются. Мы достигнем цели снижения издержек для предприятий за счет другого, более современного и перспективного механизма, как развитие и внедрение Системы быстрых платежей для всех участников рынка", - сказала она.

В начале февраля президент России Владимир Путин назвал "квазиналогом" комиссии за безналичный расчет за товары и услуги, которые в РФ доходят до 3% от суммы платежей по карте, и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса.

Как сообщалось ранее, платежи потребителей в пользу юридических лиц за товары и услуги в разработанной Банком России Системе быстрых платежей станут доступны во второй половине 2019 года. Осуществить платеж можно будет также с помощью QR-кода.

Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 12 банках, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона) независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация о Системе быстрых платежей.