Путин предостерег от механического роста платы за вывоз мусора без реформы всей системы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерег от роста оплаты вывоза коммунального мусора без преобразования отрасли обращения с отходами. Об этом он заявил в ходе традиционного послания Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все проблемные свалки в черте городов России должны быть закрыты и рекультивированы в ближайшие шесть лет

"В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов. А за шесть лет - и все остальные. Надо повысить долю обработки [сортировки] отходов сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", - сказал он.

По словам главы государства, cигналы общественных экологических инспекторов, связанные с проблемами отходов, должны быть обязательно услышаны всеми органами власти.

"Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер", - сказал он.