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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин заявил, что рост объема инвестиций в 2020 году должен составить 6-7%

Рост объема инвестиций в 2020 году должен составить 6-7% - Путин.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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