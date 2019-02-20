Путин заявил, что рост объема инвестиций в 2020 году должен составить 6-7%

Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин: субъекты ДФО должны выйти на уровень выше среднего по РФ по ключевым показателям

Президент сообщил, что в сентябре во Владивостоке обсудит развитие Дальнего Востока со всеми федеральными ведомствами

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