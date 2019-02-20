Путин заявил, что Россия обеспечила независимость семенного фонда пшеницы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия обеспечила независимость семенного фонда пшеницы, экспортировала в прошлом году 44 млн т пшеницы. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Мы не только являемся одним из крупнейших экспортеров пшеницы, в прошлом году объемы ее экспорта составили 44 млн т, у нас есть еще как минимум одно достижение. Благодаря разработкам российских ученых, мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно", - сказал он.

Президент также отметил, что в России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий, доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам. "Это вопрос практически национальной безопасности и успешной конкуренции на растущих рынках продовольствия", - пояснил он.

В 2018 году урожай зерна в РФ составил 112,8 млн т, в том числе 72,07 млн т пришлось на пшеницу. По данным Минсельхоза, с начала сезона к 7 февраля Россия увеличила экспорт зерна на 3%, до 32,6 млн т год к году. Поставки пшеницы выросли на 11%, до 27,3 млн т. По итогам сезона показатели должны достичь 42 млн и 37 млн т соответственно.

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