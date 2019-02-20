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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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Путин призвал пересмотреть поводы для заключения под стражу по экономическим преступлениям

Президент также считает, что ситуация во взаимоотношениях между предпринимателями и представителями правоохранительных органов не меняется к лучшему

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подверг критике существующую систему продления сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям и попросил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть эти подходы. Об этом он сказал в своем послании Федеральному собранию.

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"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий", - сказал он.

В качестве примера президент привел ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос. "Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает", - сказал президент. Он согласился с тем, что загрузка в правоохранительных органах "огромная". "Но как так? У него [следователя] сидит человек за решеткой, а он в отпуске. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть", - подчеркнул президент.

В прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе президенту "Книга жалоб и предложений российского бизнеса" предложил заменить наказание в виде лишения свободы на штраф по статьям об экономических преступлениях.

В связи с незаконными арестами предпринимателей бизнес-омбудсмен тогда напомнил о смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО. Пшеничного заключили под стражу в январе 2018 года по ходатайству следствия в рамках дела о мошенничестве при выполнении госзаказа. Следователи пришли к выводу, что замглавного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков вместе с Пшеничным и другими необоснованно завысили стоимость заключенного с Минобороны РФ в 2013 году госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") и похитили 100 млн рублей. В феврале этого года Пшеничного обнаружили мертвым в четырехместной камере в СИЗО-4 на улице Академика Лебедева в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он совершил самоубийство.

По словам президента, ситуация во взаимоотношениях между предпринимателями и представителями правоохранительных органов не меняется к лучшему, несмотря на все призывы. 

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного и административного наказания, - сказал он. - Я уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий. Что на практике: возбуждали дела по непонятным соображениям, человек сидит несколько месяцев и его не вызывают на допрос. Я прошу с этим разобраться Верховный суд и Генеральную прокуратуру - проанализировать [ситуацию] и представить соответствующие предложения".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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