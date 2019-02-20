Путин призвал пересмотреть поводы для заключения под стражу по экономическим преступлениям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подверг критике существующую систему продления сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям и попросил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть эти подходы. Об этом он сказал в своем послании Федеральному собранию.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. Сегодня это происходит порой без веских оснований. Например, из-за того, что не хватает времени для прохождения необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий", - сказал он.

В качестве примера президент привел ситуацию, когда заключенного под стражу ни разу в течение нескольких месяцев не вызывают на допрос. "Прокурор спрашивает, почему на допрос не вызывали? В отпуске был следователь, отвечает", - сказал президент. Он согласился с тем, что загрузка в правоохранительных органах "огромная". "Но как так? У него [следователя] сидит человек за решеткой, а он в отпуске. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Такого не должно быть", - подчеркнул президент.

В прошлом году бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем докладе президенту "Книга жалоб и предложений российского бизнеса" предложил заменить наказание в виде лишения свободы на штраф по статьям об экономических преступлениях.

В связи с незаконными арестами предпринимателей бизнес-омбудсмен тогда напомнил о смерти бизнесмена Валерия Пшеничного в СИЗО. Пшеничного заключили под стражу в январе 2018 года по ходатайству следствия в рамках дела о мошенничестве при выполнении госзаказа. Следователи пришли к выводу, что замглавного инженера "Адмиралтейских верфей" Глеб Емельченков вместе с Пшеничным и другими необоснованно завысили стоимость заключенного с Минобороны РФ в 2013 году госконтракта по разработке 3D-модели корпуса подводной лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") и похитили 100 млн рублей. В феврале этого года Пшеничного обнаружили мертвым в четырехместной камере в СИЗО-4 на улице Академика Лебедева в Санкт-Петербурге. По версии следствия, он совершил самоубийство.

По словам президента, ситуация во взаимоотношениях между предпринимателями и представителями правоохранительных органов не меняется к лучшему, несмотря на все призывы.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного и административного наказания, - сказал он. - Я уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий. Что на практике: возбуждали дела по непонятным соображениям, человек сидит несколько месяцев и его не вызывают на допрос. Я прошу с этим разобраться Верховный суд и Генеральную прокуратуру - проанализировать [ситуацию] и представить соответствующие предложения".